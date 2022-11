Brozovic: «Sto bene, al Mondiale si dà tutto. Hakimi? Veloce e fastidioso»

Marcelo Brozovic esordirà al Mondiale mercoledì contro l’ex compagno all’Inter Hakimi. Il croato a Nova TV ha parlato delle proprie condizioni fisiche e delle motivazioni di squadra

CONDIZIONI − Le parole di Brozovic sul proprio stato di forma: «Mi sento bene, mi sono allenato bene nelle ultime due settimane. Sono entrato nelle ultime tre partite, 15, 20 minuti ciascuna, nell’ultima un’ora e mezza, ma mi sento bene e spero di stare meglio. Recupero? Non ci ho mai messo di più, forse adesso mancano alcune partite, ma spero che vada tutto bene».

HAKIMI − Poi Brozovic risponde alla domanda sull’ex compagno all’Inter: «Non sono rimasto in contatto con lui dopo che ha lasciato l’Inter, ci siamo sentiti solo poche volte, ma sta giocando benissimo a Parigi, sta andando molto bene. È un giocatore molto veloce e fastidioso, ma penso che ci prepareremo bene per lui».

MONDIALE − Brozovic conclude sui Mondiali: «Differenza Russia-Qatar? Per me non c’è differenza. Il nostro imperativo è fare il girone e vedremo. Ognuno deve dare il massimo in ogni partita, sia quello che gioca titolare, sia il subentrato che il giocatore in tribuna. Se diamo il nostro tutto in ogni partita, non ci saranno problemi».