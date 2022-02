Brozovic stanco e nervoso: a Genova ha discusso anche con un compagno – CdS

Brozovic in questa stagione ha giocato 34 dei 36 incontri ufficiali dell’Inter, peraltro tutti da titolare. Il centrocampo nerazzurro, in questo momento, ha subito una frenata – probabilmente fisiologica -, dovuta a una stanchezza fisica e mentale. Contro il Genoa, difatti, il Corriere dello Sport questa mattina ha raccontato un retroscena legato proprio a Marcelo Brozovic.

RETROSCENA – Brozovic in questa stagione ha saltato solo due match (uno contro l’Empoli in Coppa Italia). Quanto è indispensabile si è visto contro il Sassuolo, dove l’Inter ha sofferto maggiormente non solo il momento no della squadra (e nello specifico del centrocampo), ma soprattutto la sua assenza. Il centrocampo nerazzurro per mesi è stato il cuore pulsante del gioco dell’Inter, nelle ultime gare, invece, si è scoperto in grave difficoltà. Qualcosa lì in mezzo è cambiato, e a risentirne è stata la squadra. Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sembrano stanchi, con le idee poco lucide e la mira appannata. Il croato sembrerebbe essere più stanco psicologicamente che fisicamente. A Genova, per esempio, un retroscena curioso: nervoso, ha discusso anche con il connazionale Ivan Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti