Brozovic, segnali positivi! Rientro sempre più vicino: i tempi – SM

Marcelo Brozovic è fermo per infortunio da metà settembre. Secondo SportMediaset, il rientro del croato è molto vicino. Fissata una possibile data

RIENTRO – Arrivano buone notizie sul fronte Marcelo Brozovic. Secondo SportMediaset, la data ufficiosa per il rientro del croato resta quella del 6 novembre, giorno in cui l’Inter farà visita alla Juventus all’Allianz StadiumBuone notizie anche da Marcelo Brozovic, il cui rientro ufficioso resta sempre fissato per il 6 novembre, all’Allianz Stadium. Ma il centrocampista negli ultimi giorni sta dando segnali sempre più positivi: non è escluso, infatti, un suo rientro anticipato per la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League.

Fonte: SportMediaset.it