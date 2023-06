Brozovic saluta, gli 8 anni di Epic: è già nella storia dell’Inter! − TS

Dopo 8 anni di onorato servizio, Marcelo Brozovic – in arte Epic Brozo – saluta l’Inter. Con i nerazzurri ha vinto lo Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe. È nella storia

EPIC − Brozovic saluta l’Inter e vola in Arabia Saudita all’Al-Nassr, oggi si definirà il tutto (vedi articolo). Epic Brozo, così è stato soprannominato in quel di Milano, lascia dopo 8 anni vissuti appieno. Arrivato nel gennaio del 2015 per volere di Roberto Mancini, fa fatica nei primi anni ad adattarsi. Ai ferri corti con de Boer, che lo mette fuori rosa per un mese dopo Inter-Hapoel Beer Sheva, diventa giocatore vero e proprio con Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo prima frena la sua cessione al Siviglia e poi gli cambia ruolo e carriera: passa da trequartista/mezzala a regista davanti la difesa. Da lì nasce il mito di Epic Brozo. In nerazzurro colleziona 330 partite, 31 gol siglati e il giro del mondo per chilometri percorsi. Con 14.585 e 20.403 diventa rispettivamente il giocatore della Serie A ad aver completato e giocato più passaggi e palloni negli ultimi otto anni. Con l’Inter vince uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane; perde due finali europee: Europa League 2020 e Champions 2023. Inoltre, inventa il coccodrillo in barriera, mossa poi applicata da tutti i suoi colleghi, e diviene leader dello spogliatoio nerazzurro facendosi voler bene da tutti per la sua goliardia e pazzia. Nicolò Barella l’amico fraterno.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna