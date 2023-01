Brozovic rischia anche in Supercoppa italiana? Inzaghi farà un test prima

Marcelo Brozovic lunedì scorso ha riscontrato un problema muscolare che lo ha costretto a stare lontano dai campi di gioco. L’obiettivo è quello di recuperarlo per la sfida di Supercoppa italiana con il Milan, ma resta in dubbio. Simone Inzaghi comunque incrocia le dita e spera di poter fare un test prima.

INTER SPERA – Simone Inzaghi la scorsa settimana ha perso Marcelo Brozovic per un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Il regista croato, che per uno stiramento al flessore sinistro aveva già perso il mese di ottobre, è in forte dubbio per il derby col Milan che varrà il primo trofeo della stagione. Davanti la difesa, preoccupano le condizioni anche di Hakan Calhanoglu, a undici giorni dalla Supercoppa italiana di Riad contro il Milan, non una bella notizia per Simone Inzaghi. Il tecnico spera di recuperare il croato per sabato 14 per Inter-Verona, al fine di capire le sue condizioni a quattro giorni dalla Supercoppa.