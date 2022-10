Brozovic, per il rientro c’è da aspettare: messa nel mirino una partita − CdS

Marcelo Brozovic non rientrerà neanche contro il Viktoria Plzen mercoledì in Champions League. Il centrocampista dell’Inter, infortunatosi in Nazionale, ha messo nel mirino una gara di inizio novembre

TAPPA − L’Inter dovrà fare a meno di Brozovic ancora per qualche partita. Il croato, lesionatosi durante la sosta per le Nazionali, ne avrà ancora per un po’. Dopo aver saltato già tre partite contro Roma, Salernitana e Sassuolo in campionato e Barcellona in Champions League (andata e ritorno), Brozovic sarà out anche domani a Firenze e mercoledì sera contro il Viktoria Plzen. Epic Brozo, a meno di sorprese, non dovrebbe esserci nemmeno per Inter-Sampdoria del prossimo sabato. Il giocatore ha messo nel mirino il Derby d’Italia con la Juventus del 6 novembre.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona