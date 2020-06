Brozovic regista insostituibile, l’Inter è pronta a blindarlo col rinnovo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea la centralità di Brozovic nell’Inter, confermata con Conte. La società vuole rinnovargli il contratto.

TRASFORMAZIONE – Il vestito da intoccabile lo ha messo su per la prima volta la sera dell’11 marzo 2018. E da quella volta non l’ha più tolto. A San Siro arrivava il Napoli di Sarri, in piena lotta per lo scudetto, mentre l’Inter cercava disperatamente di restare agganciata al treno Champions. Quella sera Luciano Spalletti ha l’intuizione che cambia la carriera – e il futuro – di Marcelo Brozovic con l’Inter, piazzandolo davanti alla difesa e accanto a Gagliardini, nel cuore del gioco. Dopo tre stagioni in chiaroscuro, Brozo pochi mesi prima, durante il mercato di riparazione, era già su un aereo diretto a Siviglia, pronto a mettere fine alla sua esperienza italiana. Spalletti lo aveva provato da interno, esterno o trequartista, con gli alterni risultati di sempre. Poi la svolta, mentale ancor prima che tecnica: con le chiavi dell’Inter in mano è tutto un altro Brozovic.

NUMERI TOP – Antonio Conte ha raccolto quest’anno l’eredità lasciata da Spalletti, toccando con mano la nuova vita del centrocampista croato e la sua enorme crescita. Conte pensava di trovarsi tra le mani un’ottima mezzala, ma dopo una settimana di ritiro ha capito quanto sia importante la versione 2.0 di Brozo: ottimo nella lettura delle coperture preventive e nelle linee di passaggio, illuminato quando si tratta di palleggiare nella metà campo offensiva. E in più una straordinaria capacità di sacrificio e due polmoni grossi così: in campionato Brozovic è il giocatore che ha corso più chilometri in tutta la Serie A, con una media di 12.523 metri a partita. Ma Brozo eccelle in tante statistiche in questo campionato: i suoi numeri sono superiori alla “media ruolo” in passaggi riusciti, occasioni create, recuperi, palle intercettate, lanci e… pure palle perse.

RINNOVO IN VISTA – L’Inter è pronta a blindarlo con un rinnovo da 4 milioni fino al 2024, anche per togliergli quella pericolosa clausola da 60 milioni. Il progetto “tornare a vincere” dovrà passare anche da lui.