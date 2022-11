Brozovic pronto a riprendersi il posto nell’Inter a gennaio, con cambio – TS

In questa prima parte di stagione l’Inter ha dovuto fare a meno del suo regista Brozovic. Il croato nel mentre, è stato ben sostituito da Calhanoglu che non ha fatto pesare la sua assenza. Tuttosport ribadisce come il posto del 77 nerazzurro non sia in discussione e tornerà sicuramente nelle sue mani.

PADRONE INDISCUSSO − La scorsa stagione il calo dell’Inter è avvenuto in concomitanza con l’infortunio di Marcelo Brozovic. L’assenza del croato ha pesato e non poco sul gioco dei nerazzurri, che in quel periodo hanno dilapidato il tesoretto di punti guadagnati sul Milan. In questa stagione la situazione sembrava doversi ripetere, ma le ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista hanno evitato il peggio. Il turco ha talmente convinto in quella posizione da far credere a tutti che Brozovic avrebbe potuto perdere il posto ai suoi danni. Niente di più sbagliato. Come confermato anche in mattinata da Tuttosport, una volta che il croato sarà rientrato pienamente in forma, il ruolo tornerà saldamente in suo possesso. Per questo già a gennaio potremmo rivedere il 77 nerazzurro a dettare i tempi di gioco della squadra, con Calhanoglu e Nicolò Barella al suo fianco. Resta comunque il fatto che schierare il turco in quella posizione è un’arma in più al servizio di Simone Inzaghi. Il quale, potrebbe decidere di utilizzarla a partita in corso, o per far rifiatare Brozovic in momenti decisivi della stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino