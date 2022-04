Brozovic primo della classe, muro Skriniar: le pagelle di Spezia-Inter – TS

Spezia-Inter, successo per la squadra di Inzaghi che si impone al “Picco” per 1-3. Brozovic il migliore, Lautaro Martinez incide: le pagelle del Tuttosport

LE PAGELLE – Spezia-Inter si è conclusa con la vittoria della squadra di Inzaghi, la terza consecutiva, che si è imposta per 1-3. Ottima la prova di Skriniar: solita prestazione granitica per il difensore slovacco, voto 6,5. Brozovic è il migliore in campo: il croato inventa l’1-0 in collaborazione con D’Ambrosio con un bel tiro che si insacca sotto la traversa. Il tutto a sugellare la solita prestazione da “primo della classe”, voto 7,5. Prestazione positiva anche per Lautaro Martinez, subentrato nel secondo tempo: il “Toro” segna e fornisce l’assist dell’ 1-3. Una prova che certifica la sua rinascita, voto 7. Peggiore in campo, secondo il quotidiano, Dzeko: pochi palloni giocabili per il bosniaco che non riesce ad incidere, voto 5,5.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino