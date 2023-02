Brozovic si prepara al rientro: ritorno da regista e Capitano? – SM

Marcelo Brozovic sembra ormai tornato e pronto a riprendersi il suo posto. Il croato potrebbe rientrare con la fascia di Capitano al braccio.

BROZO – Marcelo Brozovic è pronto al ritorno in campo. Questo il servizio di Sport Mediaset sul croato che potrebbe giocare già contro la Sampdoria: «Brozovic potrebbe essere pronto per riprendersi il ruolo e forse anche la fascia di Capitano. Il doppio infortunio che lo ha tenuto fuori per 5 mesi potrebbe essere ormai alle spalle. Contro il Milan ha già ricordato a tutti di cosa è capace in quei 18 minuti. Inzaghi non può che esultare, ora che il calendario sarà fitto di impegni. Un secondo posto da blindare, oltre alla Champions League contro il Porto. Il croato conta 27 presenze e una rete con l’Inter nella coppa dalle grandi orecchie». Il 22 febbraio ci sarà infatti l’andata a San Siro contro i portoghesi.

CALHA – Non va dimenticato chi ha preso il posto di Brozovic e lo ha fatto benissimo: Hakan Calhanoglu. Il servizio continua infatti così: «Brozovic serve ed è mancato. La squadra ha però trovato il suo baricentro con Calhanoglu. Il turco ha sostituito alla grande il 77 ed ora è pronto a tornare a giocare come mezzala. Restituendo così la sua leadership a Brozovic, che l’anno scorso saltò solo 3 partite. In questa stagione ha giocato solo 813 minuti, segnando due gol. Ora è pronto a tornare». Un ritorno che aiuterà la squadra di Simone Inzaghi in questo finale di stagione.