Brozovic preoccupa l’Inter, Inzaghi studia il nuovo centrocampo − SM

Simone Inzaghi dovrà sistemare il centrocampo della sua Inter in vista del match contro la Roma. Marcelo Brozovic, infortunatosi con la Croazia, avrebbe saltato lo stesso il match con i giallorossi causa squalifica. Preoccupano le sue condizioni in vista del doppio impegno con il Barcellona.

INFORTUNIO − Marcelo Brozovic salterà il match di San Siro contro la Roma. Fin qui nulla di nuovo, notizia che si sapeva dopo il giallo rimediato con l’Udinese. Nell’ultimo match della Croazia però è arrivato anche l’infortunio. Il metronomo croato è stato sostituito, dopo appena 18 minuti, per una fitta alla coscia sinistra. Preoccupano le sue condizioni, e le parole del CT croato Zlatko Dalic non tranquillizzano (vedi articolo). Si saprà qualcosa di più dopo gli esami che svolgerà a Zagabria. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, lo staff medico dell‘Inter vorrà poi fare i suoi esami prima di fasciarsi la testa.

VICE-BROZO − Inzaghi dovrà ora pensare al centrocampo per i prossimi impegni. La paura del tecnico dell’Inter è di non averlo nel doppio impegno di Champions League con il Barcellona. In estate è arrivato Kristjan Asllani, preso proprio per fare il vice-Brozovic. I 29 minuti collezionati finora dal centrocampista albanese aumenteranno per forza di cose. Ora il classe 2002 dovrà prendersi delle responsabilità pesanti, in un periodo delicato per i nerazzurri.