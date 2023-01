Brozovic, possibile che l’Inter eviti rischi. Al rientro stava bene – Sky

L’Inter oggi ha dovuto fronteggiare un nuovo infortunio per Brozovic (vedi articolo). Il centrocampista salterà di sicuro il Napoli mercoledì, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Barzaghi dà le partite dove potrebbe rientrare.

ASSENZA OBBLIGATA – Matteo Barzaghi aggiorna sulle condizioni di Marcelo Brozovic: «Quanto sta fuori? Dieci-quindici giorni, quindi salta sicuramente il Napoli e il Monza in campionato. O rientra il 14 col Verona, se è veramente a posto, o se l’Inter non vuole rischiare in Supercoppa Italiana il 18 con il Milan, in Coppa Italia non può giocare perché squalificato. Brozovic aveva avuto un problemino alla coscia nella parte finale dei Mondiali, aveva saltato anche il terzo-quarto posto. Quando era tornato sembrava stesse bene, invece evidentemente forzando per il Napoli è andato incontro a questo nuovo fastidio muscolare che lo costringerà a saltare le prossime partite».