Brozovic positivo, rischio Skriniar bis: Conte studia due possibili soluzioni

Marcelo Brozovic potrebbe dover trascorrere la quarantena lontano da Milano, così l’allenatore dell’Inter studia due possibili soluzioni

COVID – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Marcelo Brozovic, a seguito della positività al Coronavirus riscontrata in Nazionale, potrebbe dover trascorrere la quarantena in Svezia qualora giunga un via libera per tornare anticipatamente in Italia e una rapida negativizzazione. Quindi il centrocampista dell’Inter potrebbe saltare Torino, Real Madrid e Sassuolo.

SOLUZIONI – In questo caso Antonio Conte starebbe studiando due possibili soluzioni. L’idea di far riposare Nicolò Barella e, con la possibile indisponibilità del croato, potrebbe giocare Roberto Gagliardini e forse anche Radja Nainggolan, in particolar modo se Arturo Vidal fosse messo sulla trequarti e dunque se si giocasse con il 3-4-1-2.

Fonte: SportMediaset.it