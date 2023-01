Brozovic non ancora pronto, continua a lavorare: una sfida nel mirino – CdS

L’Inter vuole evitare ogni tipo di problema e prosegue con il programma di recupero di Marcelo Brozovic, per evitare future ricadute. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il croato ha messo una partita nel mirino.

RITORNO VICINO – Prosegue il lavoro di Marcelo Brozovic ad Appiano Gentile in vista del recupero. Convocato e presente in panchina in Supercoppa Italiana contro il Milan, il croato voleva essere presente insieme a tutta la squadra, per la conquista del trofeo. Ma è inevitabile che la sua condizione non è ancora al meglio a tal punto da avere la possibilità di scendere in campo. Brozovic non ha ancora svolto un allenamento con la squadra, quindi per il suo rientro occorrerà attendere almeno fino al match con la Cremonese di sabato prossimo almeno per una panchina. Successivamente, contro il Milan, Simone Inzaghi potrà valutare un suo possibile impiego da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno