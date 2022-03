Brozovic, no Croazia. Dalic conferma: «Rimarrà all’Inter per recuperare»

Brozovic è rimasto fuori dai convocati della Croazia di Dalic in vista delle due amichevoli contro Slovenia e Bulgaria. Il CT ha confermato la sua scelta in merito al centrocampista dell’Inter in conferenza stampa

FUORI DAI CONVOCATI − Dopo la notizia di ieri (vedi articolo), è direttamente Dalic in conferenza stampa a confermare il forfait del centrocampista dell’Inter: «Marcelo Brozović e Sime Vrsaljko non saranno convocati causa infortunio. Entrambi rimarranno rispettivamente all’Inter e all’Atletico Madrid per fare riabilitazione ed essere pronti dopo la pausa per le nazionali. Mi dispiace tanto. Abbiamo già attivato, Škorić e Mori. Dispiace per il forfait di Brozovic e Vrsaljko, in quanto fanno parte da tempo del nostro gruppo e sono molto importanti per noi».

Fonte: nacional.hr