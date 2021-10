Brozovic nervoso dopo la sostituzione a Kiev: tutto chiarito con Inzaghi – CdS

Brozovic visibilmente nervoso dopo la sostituzione in Shakhtar Donetsk-Inter. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il croato ha chiarito con Inzaghi.

TUTTO CHIARITO – Brozovic è stato sostituito al minuto 55 di Shakhtar Donetsk-Inter, visibilmente scuro in volto dopo la sostituzione, secondo il quotidiano romano il motivo non è legato al cambio. Il croato al momento della sostituzione aveva anche calciato con violenza una bottiglietta d’acqua vicino alla panchina, ma ha già chiarito con il tecnico che la sua rabbia non era legata alla sostituzione, ma a un’incomprensione avuta poco prima con un compagno: tutto risolto.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.