Brozovic, leader in Serie A per km percorsi: un altro nerazzurro in top 10

Marcelo Brozovic si è aggiudicato il “titolo” di giocatore che ha percorso più chilometri in media nel campionato di Serie A nella stagione 2020/21.

CLASSIFICA KM PERCORSI – Nessun calciatore nel campionato di Serie A ha percorso più chilometri di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter ha percorso in media 11,929 chilometri in 2725 minuti totali in campo. Alle sue spalle il giocatore del Parma, Mark Kosznovszky (11,794 km in media in 91 minuti totali), e quello della Sampdoria, Morgan Thorsby (11,726 km in media in 2895 minuti). Nella top 10 di questa speciale classifica figura anche un altro calciatore nerazzurro, Nicolò Barella, al 6º posto con 11,447 km in media in 3067 totali.

Fonte: LegaSerieA.it