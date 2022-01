Brozovic-Inter, tutto pronto per il rinnovo. Si attende solo ritorno Zhang – TS

Brozovic e l’Inter sono pronti a continuare insieme ancora a lungo. Secondo il Tuttosport, infatti, per il rinnovo del croato ci siamo: da attendere solo il ritorno in Italia di Steven Zhang

RINNOVO – Marcelo Brozovic ,a meno di sorprese, rinnoverà il suo contratto con l’Inter. La volontà di entrambe le parti in causa, spiega il Tuttosport, è sempre stata quella di continuare insieme. Il calciatore, infatti, si trova benissimo a Milano sotto ogni aspetto. L’accordo per il rinnovo, sulla base di 6-6,5 milioni all’anno, verrà ratificata al ritorno in Italia di Steven Zhang. Il ritorno del presidente a Milano, per assistere alla Supercoppa Italiana, sarà l’occasione per ratificare alcuni affari impellenti, fra cui proprio il rinnovo di contratto del centrocampista croato.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport