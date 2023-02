Brozovic, Inter non pensa alla cessione! Ritorno dal 1′ con fascia da capitano – SM

Marcelo Brozovic dopo l’infortunio è tornato a pieno regime con l’Inter, entrato anche nelle rotazioni di Simone Inzaghi con Milan e Sampdoria per mettere minuti nelle gambe. La società non pensa al mercato, e al gesto d’amore del rinnovo di contratto. Per questo motivo presto tornerà a giocare da titolare, e secondo quanto riportato da Sportmediaset anche con la fascia da capitano al braccio.

NO MERCATO – Marcelo Brozovic dopo l’infortunio è tornato nelle rotazioni di Simone Inzaghi che vuole dargli minuti nelle gambe per inserirlo a pieno regime da titolare davanti la difesa, soprattutto in campionato dove l’Inter avrà necessità di difendere un posto tra le prime quattro. Considerando anche la presenza della Coppa Italia e della UEFA Champions League, il suo ritorno in campo sarà decisivo. Lo stesso Brozovic che lo scorso marzo ha firmato con l‘Inter per scelta convinta e di amore, nonostante la scadenza a giugno. Ecco perché nessuno in dirigenza ha preso in considerazione eventuali possibilità di mercato, quando era lontano dal campo per infortunio e si erano intensificate le voci di un possibile scambio con il Barcellona con Franck Kessié. L’Inter non ha dubbi scegliendo il croato anche per il futuro, con una fascia da capitano. Chissà se avrà anche una chance da titolare contro l’Udinese in casa.