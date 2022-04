Brozovic indispensabile, Dimarco perfetto. Dumfries si conferma: le pagelle – CdS

Brozovic tiene perfettamente in equilibrio l’Inter e trova anche la via del gol, i nerazzurri dominano la Roma in tutte le zone del campo: Dimarco perfetto da centrale. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inter domina la Roma e va a dormire (momentaneamente) prima in classifica in attesa del Milan. Bene i nerazzurri in tutte le zone del campo, dalla difesa, con de Vrij che cancella totalmente Abraham e concede poco: voto 7 per l’olandese. Dimarco perfetto tatticamente, viene preferito a Bastoni e in attacco dà il suo contributo: voto 7,5. Skriniar insuperabile in tutti i contrasti, solita sicurezza: 6,5. Dumfries trova il gol come all’andata, a quota 5 gol e 4 assist ora è una sicurezza per Inzaghi: voto 7. Calhanoglu realizza il decimo assist stagione (già record personale): voto 8 così come per Brozovic, che a una grande regia aggiunge anche un gran gol. Per gli equilibri della squadra è indispensabile. Quarto gol, invece, per Lautaro Martinez: la crisi è ormai alle spalle, sta trascinando la squadra verso un finale di stagione emozionante: voto 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

