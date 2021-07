Brozovic in scadenza nel 2022, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Inter convinta di poter trovare un accordo per il rinnovo già a fine estate.

CONTRATTO – Brozovic ha un contratto in scadenza con l’Inter nel 2022, la società nerazzurra si è detta positiva per quanto riguarda l’intesa per il rinnovo, e crede di poter mettere tutto nero su bianco già a fine estate. Una vera trattativa per il rinnovo non è ancora nata. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, possibile che la proposta nerazzurra al croato sia simile al contratto di Hakan Calhanoglu: cioè 5 milioni per i prossimi tre anni (in nerazzurro oggi ne guadagna). Simone Inzaghi ha comunque ribadito l’importanza del centrocampista croato, essenziale per il suo gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

