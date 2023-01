Brozovic, il rientro con l’Inter slitta! Il croato punta deciso un match – TS

Marcelo Brozovic è ancora fuori per infortunio. Secondo Tuttosport il croato non sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Cremona: l’obiettivo è recuperarlo per la sfida contro il Milan

RECUPERO – Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Inzaghi per Cremonese-Inter. Il croato, nella giornata di ieri, ha svolto ancora una volta del lavoro personalizzato: la settimana prossima, secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista aumenterà i carichi di lavoro con l’obiettivo di essere a disposizione per il derby di campionato contro il Milan del 5 febbraio. Vicino al rientro, invece, Samir Handanovic: nella giornata odierna Inzaghi sceglierà se portare lo sloveno in panchina per la trasferta di Cremona.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna