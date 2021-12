Brozovic galactico! Serataccia per Barella: le pagelle – CdS

Brozovic è il migliore in campo dell’Inter contro il Real Madrid. Lautaro Martinez delude. Serataccia, invece, per Barella. Di seguito le pagelle della partita secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – Lautaro Martinez era il giocatore più atteso contro il Real Madrid, ma stecca la partita: voto 5. Barella fa peggio, perdendo Kroos in occasione del primo gol e si mangia l’opportunità di pareggiare i conti. Chiude il cerchio con una rissa e l’espulsione a seguire: voto 4. Dumfries coraggioso, ma pasticcia il fase difensiva. Perisic vince spesso il duello con Rodrygo ma per un errore a poco regala il terzo gol al Real Madrid: voto 6. Brozovic il migliore in campo tra i nerazzurri, per qualità è nettamente il migliore: voto 7.

Fonte: TuttoSport