Brozovic-Gagliardini, Conte non sorride: fuori in Coppa Italia! C’è Agoumé

Condividi questo articolo

Brozovic e Gagliardini, insieme a Candreva squalificato, sono i grandi assenti di Inter-Cagliari (QUI le ultime). Le notizie per i due centrocampisti, secondo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, non sono buonissime. Agoumé pronto

INDISPONIBILI – Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini sono ai box per infortunio, le notizie per ora non sono confortanti: “Antonio Conte non recupera né Brozovic né Gagliardini. Per i due centrocampisti le notizie non sono buone: la caviglia del croato non si è ancora sgonfiata, l’italiano soffre ancora per il pestone. I due salteranno anche la sfida di mercoledì in Coppa Italia, per tornare disponibili a Udine. Dunque il tecnico ha solo tre centrocampisti per il doppio impegno: in panchina c’è il giovane Lucien Agoumé“.

Fonte: Gazzetta dello Sport