Brozovic si ferma e ‘complica le cose’ all’Inter: ecco quante partite salterà!

L’infortunio di Brozovic non fa che aumentare le problematiche all’Inter. Il centrocampista croato si è fatto male con la maglia della sua Nazionale (vedi comunicato). La Beneamata rischia di non averlo per diverse partite

FORFAIT − Guaio Marcelo Brozovic! L’Inter dovrà fare i conti con il forfait del suo regista. Il croato si è infortunato con la sua Nazionale domenica sera nel match tra Austria e Croazia. Infortunio praticamente in autonomia del giocatore nerazzurro che ha chiesto subito il cambio dopo 18 minuti. In attesa di altri esami strumentali, l’Inter sicuramente lo perderà per diverse partite. Secondo Sport Mediaset, Brozovic salterà il doppio confronto in Champions League contro il Barcellona più altre tre partite di campionato: Roma, Sassuolo e Salernitana. Lo scorso anno, senza il croato l’Inter entrò in un tunnel vorticoso alla fine decisivo per la perdita dello Scudetto.