Brozovic essenziale per l’Inter: ora un doppio obiettivo da inseguire – SM

Brozovic è stato eletto miglior giocatore del mese ad aprile (vedi articolo), a dimostrazione di quanto sia essenziale per l’Inter. Il calciatore riceverà il premio prima di Inter-Empoli.

ESSENZIALE – Impossibile rinunciare a un giocatore come Marcelo Brozovic, determinante per l’Inter di Simone Inzaghi mai come quest’anno. Eletto miglior giocatore di aprile dalla Lega Serie A, è un riconoscimento che certifica l’ottima stagione del centrocampista croato, sempre più faro nerazzurro. Brozovic riesce ad abbinare un’ottima qualità di costruzione del gioco a una buonissima lettura difensiva, ma con il vizio anche del gol come dimostrato nelle ultime partite. Senza di lui Inzaghi va in sofferenza, difatti non gli concede pause. Quando a marzo è stato fermo per infortunio la squadra ne ha risentito. Ora ha un doppio obiettivo da centrare con Coppa Italia e Scudetto.