Brozovic disegna calcio, Milinkovic-Savic salta in testa a Skriniar: le pagelle – TS

L’Inter esce sconfitta dall’Olimpico, per la prima volta in campionato. Brozovic in mediana è il migliore dei suoi, male la difesa, principalmente Bastoni e Skriniar. Di seguito le pagelle secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – Il demerito dell’Inter è principalmente quello di non aver chiuso prima la partita, prima di farsi travolgere, sul finale, con i tre gol biancocelesti. I cambi effettuati da Simone Inzaghi questa volta non convincono e i suoi crollano sul finale. La nota positiva resta Marcelo Brozovic, il migliore in campo dei suoi, voto 7 secondo il quotidiano di Torino: ha spazio per disegnare calcio e non si fa pregare. Male la difesa, in particolare Bastoni e Skriniar: l’italiano concede il rigore e soffre Felipe Anderson. Lo slovacco, invece, si fa scavalcare da Milinkovic-Savic in occasione del terzo gol.

Fonte: TuttoSport