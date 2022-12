Brozovic, dalla Croazia e dai Mondiali aiuto all’Inter per la ripresa – CdS

Marcelo Brozovic si appresta a disputare la seconda semifinale mondiale della sua carriera. Dopo il secondo posto a Russia 2018, il 77 nerazzurro questa volta punta alla vittoria. La rassegna iridata consegnerà all’Inter un giocatore rigenerato dal punto di vista fisico

RINASCITA – Per Marcelo Brozovic si può utilizzare questo termine dopo le ultime prestazioni in Qatar. Il croato, che aveva saltato buona parte di stagione con l’Inter per via di un infortunio al polpaccio, sembra aver riacquistato la miglior forma con la maglia della nazionale. Per i nerazzurri questa è un’ottima notizia: il volante croato è ritenuto fondamentale per la ripartenza in campionato. Il croato poi, in base a come terminerà il Mondiale per la sua Croazia, potrebbe avere dalla sua anche una buona dose di entusiasmo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania