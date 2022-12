Brozovic da record, in Argentina stupiti ricordando le abitudini del regista dell’Inter

Le prestazioni di Brozovic al Mondiale in Qatar destano stupore in Argentina, soprattutto ricordando alcune malsane abitudini del regista dell’Inter. Di seguito quanto riportato dalla testata giornalistica Olè.

NUMERI E VIZI – La bravura di Marcelo Brozovic, padrone del centrocampo dell’Inter, non è certo un segreto in Serie A. Ma il palcoscenico del Mondiale in Qatar permette al centrocampista croato di mettere in mostra le proprie doti anche a livello internazionale. Guadagnatosi i quarti della Coppa del Mondo, battendo il Giappone ai rigori con la sua Croazia, Brozovic stupisce persino in Argentina. Come si legge su ole.com.ar, gli ottimi numeri raggiunti dal 77 nerazzurro colpiscono, soprattutto alla luce di alcuni suoi comportamenti pregressi. La testata giornalista argentina, infatti, sottolinea che Brozovic non ha mai nascosto le sue abitudini malsane, come bere o fumare. Nonostante questo (e i suoi 30 anni), mai nessuno prima, nella competizione internazionale, ha percorso più chilometri del centrocampista croato (vedi articolo). La prossima partita, contro il Brasile, sarà fondamentale per scoprire il destino della Croazia, e del regista dell’Inter, in questi Mondiali.