Brozovic, che concorrenza al ritorno: è ancora indispensabile? – TS

Marcelo Brozovic è vicino al rientro dopo l’infortunio che non gli ha permesso di fare nemmeno un minuto con l’Inter nel 2023.

INDISPENSABILE – Marcelo Brozovic rientrerà dall’infortunio. Si avvicina la data del rientro del croato. Tuttosport si chiede se il croato sia ancora indispensabile: «Se la scorsa stagione l’Inter di Inzaghi non sapeva vincere senza Brozovic (due pareggi e una sconfitta senza il croato), oggi la situazione è diversa. Calhanoglu ha fatto suo il ruolo di play davanti alla difesa. Mkhitaryan ha dimostrato le sue qualità e la sua esperienza. Barella invece non è mai in dubbio. Il croato dovrà tornare ai suoi standard per riprendersi un posto a centrocampo». Rimane il fatto che nessuno dei tre citati ha le caratteristiche mostrate dal 30enne in questi anni.

EPIC – Non a caso, data la situazione, si è parlato anche di un possibile addio di Brozovic: «Inzaghi spera comunque che Brozovic possa ritrovare forma e condizione. Ora però il tecnico sa che l’Inter vive anche senza il 77. Marcelo dovrà ricordare a tutti quello ciò che è in grado di rifare per riprendere il suo posto da titolare inamovibile. Le sue prestazioni metterebbero a tacere le voci che lo descrivono come sacrificabile sul mercato. Nelle ultime settimane, l’agente ha confermato la totale dedizione di Brozovic alla maglia nerazzurra». Brozovic dovrà dimostrare a Inzaghi di essere il titolare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna