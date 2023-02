Brozovic, che concorrenza al ritorno: è ancora indispensabile? – TS

Marcelo Brozovic è vicino al rientro dopo l’infortunio che non gli ha permesso di fare nemmeno un minuto con l’Inter nel 2023.

INDISPENSABILE – Marcelo Brozovic rientrerà dall’infortunio. Si avvicina la data del rientro del croato. Tuttosport si chiede se il croato sia ancora indispensabile: «Dalla Brozovic dipendenza, a Marcelo che deve ritrovare la titolarità. Da Atalanta- Inter a Inter-Milan. In mezzo il recupero dall’infortunio, un Mondiale da protagonista e un nuovo stop. Se la scorsa stagione l’Inter di Inzaghi faticava senza il suo cervello a centrocampo (due pareggi e una sconfitta senza il croato), oggi la situazione è diversa. Calhanoglu si è adattato alla perfezione nel ruolo di play davanti alla difesa. Barella da mezzala resta intoccabile, mentre Mkhitaryan ha mostrato sul campo tecnica sopraffina e leadership silenziosa. Il croato dovrà giocare a livelli altissimi per ritrovare un posto dell’undici tipo». Rimane il fatto che nessuno dei tre citati ha le caratteristiche mostrate dal 30enne in questi anni.

EPIC – Non a caso, data la situazione, si è parlato anche di un possibile addio di Brozovic: «Inzaghi spera comunque che Brozovic possa ritrovare forma e condizione. Ora però il tecnico sa che l’Inter può ottenere grandi risultati anche senza il 77. Marcelo dovrà ricordare a tutti quello di cui è capace per non passare da titolarissimo a scelta importante, ma potenziale. Le sue prestazioni metterebbero a tacere le voci che lo descrivono come una pedina sacrificabile sul mercato. Nelle ultime settimane, l’Epic Team ha però specificato l’attaccamento del giocatore alla maglia e alla causa nerazzurra». Brozovic dovrà dimostrare a Inzaghi di essere il titolare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna