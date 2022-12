Brozovic complice l’infortunio passa dalla Croazia all’Inter: ecco quando torna – TS

Brozovic non giocherà la finale terzo e quarto posto dei Mondiali, Croazia-Marocco, in programma oggi alle 16 (vedi articolo). Tuttosport informa su quando il numero 77 tornerà a disposizione dell’Inter.

DI RIENTRO – Per Marcelo Brozovic i Mondiali sono già finiti, dato che figura tra gli indisponibili per Croazia-Marocco. La scelta di Zlatko Dalic di esentarlo dalla finalina di oggi è un’ottima notizia per l’Inter, visto che più volte le nazionali hanno spremuto i giocatori di Simone Inzaghi anche in partite di dubbio valore. Brozovic è uscito al 50′ della semifinale con l’Argentina per un fastidio ai flessori della coscia sinistra, lo stesso muscolo dell’infortunio del 25 settembre (sempre in nazionale) contro l’Austria in UEFA Nations League. Lì aveva poi saltato oltre un mese di partite, tutte dell’Inter. Gli esami non hanno evidenziato lesioni, è un semplice affaticamento, ma Brozovic non sarà rischiato. Il suo ritorno ad Appiano Gentile, per Tuttosport, è previsto dopo Santo Stefano. Si presume che il problema fisico in quel momento sarà risolto e che pertanto Brozovic sarà regolarmente arruolabile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino