Brozovic, annuncio imminente. Entourage al lavoro sui dettagli

L’Inter oggi alle 18 riceve a San Siro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Un impegno che, visto il pari di ieri del Milan, diventa ancor più cruciale per riprendere la corsa scudetto e riscavalcare i cugini. Intanto però si attende il rinnovo di alcuni giocatori, tra cui anche Marcelo Brozovic.

NOVITA’- Cosa manca per il rinnovo di contratto di Brozovic? Praticamente ci siamo. Stando alle ultime notizie infatti, dopo i rinnovi della dirigenza dell’Inter in toto, i prossimi step sono proprio Brozovic e Perisic. I due croati hanno avuto lunghe contrattazioni, soprattutto il primo, ma tutto sembra essersi incastrato. Per Brozovic mancano dei dettagli su cui l’avvocatessa di famiglia e l’entourage del giocatore stanno lavorando. Di base però, il centrocampista nerazzurro, secondo Tuttosport percepirà uno stipendio di 6 milioni netti + una parte di bonus pronta ad oscillare da 500mila euro e 1 milione. Non c’è stato ancora nessun incontro in sede ma l’idea è che la settimana prossima sia quella decisiva.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna