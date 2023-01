Brozovic ancora fuori, l’Inter studia un programma per il recupero – CdS

Marcelo Brozovic è ad oggi l’unico giocatore di movimento indisponibile nella rosa dell’Inter. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, lo staff studia un programma ben preciso per il recupero puntando a una partita in particolare.

VERSO IL RECUPERO – Ieri mattina Marcelo Brozovic – unico giocatore di movimento indisponibile per Simone Inzaghi -, ha proseguito il lavoro a parte, come Samir Handanovic. L’obiettivo dello staff dell’Inter è portarlo a pieno regime per la settimana del derby contro il Milan (in programma il prossimo 5 febbraio): una fase, quella, in cui l’Inter si giocherà anche l’ingresso in semifinale di Coppa Italia affrontando l’Atalanta prima di ritrovare il Milan nella stracittadina.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona