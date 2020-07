Brozovic, altra notte brava? Al pronto soccorso con i carabinieri

Condividi questo articolo

Marcelo Brozovic sembra essersi reso protagonista di un’altra notte brava dopo il ritiro della patente di qualche settimana fa. Il centrocampista croato dell’Inter si sarebbe reso protagonista di tensioni al pronto soccorso finite con l’intervento dei carabinieri

Solo due settimane fa è trapelata la notizia della patente ritirata a Marcelo Brozovic, il centrocampista croato sembra averne combinata un’altra delle sue. Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, infatti, ieri notte Brozovic avrebbe dato in escandescenze in un pronto soccorso di Milano dove si era presentato con un suo amico lievemente ferito a una gamba. Brozovic, a quanto pare alterato dall’alcol, avrebbe cominciato a inveire contro il personale sanitario in quanto avrebbe dato precedenza a casi più gravi di quello riguardante il suo amico. Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la calma. I militari hanno avvertito Brozovic delle possibili conseguenze del suo comportamento, calmandolo e convincendolo a chiedere scusa a tutti i presenti.