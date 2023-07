Brozovic, l’Al-Nassr compra: ad un passo un ex compagno all’Inter

L’Al-Nassr dopo aver comprato Ronaldo lo scorso anno e Brozovic in questa stagione non si ferma. In arrivo anche un altro giocatore ex Inter

IN ARRIVO − Alex Telles si avvicina all’Al-Nassr. A riportarlo Fabrizio Romano. Il terzino brasiliano, in forza al Manchester United, sta per trasferirsi in Arabia Saudita. All’Al-Nassr troverà l’ex compagno Cristiano Ronaldo nonché Marcelo Brozovic. I due sono stati compagni all’Inter per un solo anno tra il 2015 e il 2016 sotto l’egida tecnica di Roberto Mancini.