Brocchi: «Inzaghi non aiuta le riserve. Io stranito per un cambio»

Brocchi ha detto la sua sull’Inter di Inzaghi, che a Napoli ha trovato il pareggio per 1-1. L’ex giocatore si è poi focalizzato su una sostituzione.

CAMBI – L’Inter ha pareggiato sabato sul campo del Napoli e ora penserà al Feyenoord nel match in programma mercoledì alle 18.45. Ma Christian Brocchi, su DAZN, è ritornato sullo scontro diretto del Diego Armando Maradona. Le sue parole su alcuni rincalzi dell’Inter e sulla gestione di Simone Inzaghi. Poi si stranisce per un cambio effettuato nel finale: «Argomento difficile e delicato. Capitato anche a me di essere titolare inamovibile e primo ricambio e quando sei un primo ricambio perdi qualcosa rispetto a quando sei titolare. Il tuo rendimento non può essere sempre al top, ma l’Inter ha una squadra con giocatori e ricambi forti, magari gestiti in un’altra maniera potrebbero dare qualcosa in più. Ma Inzaghi sappiamo che lavora bene con i suoi giocatori titolari, dando meno spazio alle riserve soprattutto nelle partite clou. Bastoni? Difficile tirare fuori un centrale difensivo fisico e di personalità. Strano farlo uscire». Le statistiche dicono che quando Bastoni esce l’Inter nei minuti di finali entra in difficoltà. I nerazzurri infatti dal 76′ in poi in campionato hanno subito dieci reti, la metà, cioè 5, dopo l’uscita del difensore azzurro.