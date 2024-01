Brocchi: «Finale gara a sé, l’Inter con giocatori capaci di una cosa»

Brocchi ha parlato della Supercoppa italiana tra Napoli e Inter a Riyad. L’ex giocatore si concentra su una capacità di alcuni nerazzurri.

PARTITE A PARTE − Christian Brocchi, direttamente da Riyad, ha parlato ai canali della Serie A: «Le finali sono partita a sé, normale che l’Inter abbia qualcosa in più nella consapevolezza, nella tranquillità da grande squadra. Il Napoli deve ritrovare quella leggerezza, che ha condizionato il cammino l’anno scorso. Non sono favoriti, ma la partita secca sono partite a sé. Se il Napoli dovesse vincere sistemerebbe un po’ una stagione complicata. Quando affronti dei giocatori così non puoi mollare la tensione per un secondo, la difesa a tre ha dato più garanzie in un momento non semplice, ma alla fine quello che è importante è la concentrazione. L’Inter ha giocatori che in un secondo ti possono risolvere la partita».