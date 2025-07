Brocchi elogia Inzaghi: «Quanto fatto all’Inter non si può criticare!»

Cristian Brocchi ha esaltato Simone Inzaghi per il percorso intrapreso nelle sue 4 stagioni all’Inter. Di seguito il suo commento.

L’ESPERIENZA – Simone Inzaghi ha deciso di separarsi dall’Inter dopo 4 intense annate costellate da successi indimenticabili, speranze infrante e delusioni cocenti. La decisione del tecnico piacentino, dovuta al corteggiamento dell’Al Hilal cui non ha saputo rinunciare, ha costretto la dirigenza nerazzurra a ricorrere a una soluzione immediata in vista del successivo Mondiale per Club degli USA. La scelta è ricaduta su Cristian Chivu, mentre l’esperienza nella competizione internazionale si è conclusa agli ottavi a causa della sconfitta col Fluminense. Casualmente, la stessa squadra contro cui si sono infranti i sogni di accesso alle semifinali del Mondiale per Club da parte dell’Al Hilal.

Inzaghi, esperienza brillante all’Inter: il giudizio di Brocchi

IL RAGIONAMENTO – A tracciare un quadro dell’avventura del piacentino all’Inter è stato l’ex calciatore Cristian Brocchi. Quest’ultimo si è così espresso alle frequenze di Radio Sportiva: «Non condivido le critiche rivolte a Inzaghi per i Campionati persi dall’Inter. Anch’io ritengo che l’Inter ne potesse vincere almeno un altro, ma si tratta sempre di una squadra che è approdata due volte in finale di Champions League. Il lavoro fatto da Simone non si può criticare, non è da tutti».