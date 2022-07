Brio: «Lukaku ha voglia di stare all’Inter. Maldini voleva fare come Marotta»

L’ex giocatore della Juventus, Sergio Brio, si è espresso sul ritorno di Lukaku all’Inter. Poi una considerazione su Maldini e sul ritardo del Milan. A detta sua, il dirigente rossonero, avrebbe voluto i pieni poteri alla Marotta

RITORNI − Brio su Tmw Radio parla dei rientri in Italia di Pogba e Lukaku: «Paul Pogba é un ottimo giocatore ma mi chiedo come mai il Manchester United lo abbia fatto andar via. Sono molto titubante sui cavalli di ritorno. Invece Romelu Lukaku è diverso. Torna perché ha voglia di stare all’Inter, è stato venduto ma non voleva andarsene». Poi cita Marotta nel parlare di Maldini: «Ritardo Milan? Paolo Maldini voleva fare come Beppe Marotta. Voleva avere pieni poteri e invece lo hanno limitato è per questo che il rinnovo è arrivato in ritardo».