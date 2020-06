Brio: “Eriksen incognita? No, ha giocato nel ruolo sbagliato! Napoli-Inter…”

Condividi questo articolo

Eriksen potrebbe essere il grande protagonista di Napoli-Inter, sfida in programma stasera alle 21.00 al San Paolo e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sergio Brio – ospite negli studi di “Rai Sport” – dice la sua sull’atteso match e sul rilancio del danese. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatore

SFIDA IMPORTANTE – Christian Eriksen potrebbe essere il grande protagonista di Napoli–Inter. Sergio Brio parla del rilancio del danese ma anche di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez rischia di pensare al Barcellona? Come ha detto Antonio Conte, Lautaro è un professionista e deve pensare solo all’Inter. Napoli-Inter è una sfida importante tra squadre che vogliono arrivare in finale: l’Inter per giustificare gli investimenti e il Napoli per far vedere i miglioramenti. Eriksen non è un’incognita, è stato impiegato in un ruolo sbagliato perché in Inghilterra giocava dietro le punte. Questa sera Conte lo mette nel ruolo in cui ha sempre giocato, è un grande giocatore che ha fatto vedere meno di quanto realmente sa fare. Secondo me questa è una partita che può metterlo in risalto».