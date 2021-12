Brighi: «Inter strutturata. 2010? Roma diede tutto ma Inter lasciava poco»

Matteo Brighi, ex Roma, ha parlato dell’attuale campionato di Serie A e ha voluto ricordare il 2010 quando Roma e Inter competevano per la vittoria del campionato

CAMPIONATO − Brighi sull’equilibrio in Serie A: «É un bel campionato, le squadre davanti stanno facendo molto bene. Il Napoli sta facendo un campionato che magari non tutti si aspettavano, l’Atalanta sta confermando quanto di buono mostrato negli ultimi anni, il Milan è sempre in scia e l’Inter, che è la più strutturata, sta tornando a macinare risultati».

2010 − Brighi ritorna sulla stagione del grande duello Inter e Roma: «Siamo capitati negli anni in cui l’Inter vinceva in Italia e anche in Europa. L’anno di Claudio Ranieri è forse mancato un pezzo di stagione, perché non eravamo partiti benissimo. C’è stata una lunga rincorsa e quando rincorri tanto ti trovi a non poter più sbagliare: la partita persa contro la Sampdoria ci ha tagliato le gambe. Però ci sono solo da fare i complimenti a quella Roma che in quegli anni ha dato tutto ma purtroppo ha trovato un’Inter che lasciava davvero poco agli altri».

Fonte: Football news 24