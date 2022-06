Briatore: «Inter favorita per lo scudetto con Dybala! Anche senza Lukaku»

Briatore non è d’accordo con la scelta della Juventus di liberarsi di Paulo Dybala, così parla della lotta scudetto del prossimo anno citando soprattutto l’Inter. Di seguito le sue parole riportate da Tuttosport.

FAVORITI – Flavio Briatore, imprenditore e noto tifoso della Juventus, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A facendo riferimento al probabile acquisto di Paulo Dybala all’Inter: «I nerazzurri farebbero un affare, meglio lui che Di Maria alla Juventus. Da tifoso bianconero mi è dispiaciuto veder partire Dybala, i nerazzurri si rinforzano molto e per me sono ancora favoriti per lo scudetto, anche se non tornasse Lukaku».