Brest, vittoria e terzo posto solitario in Ligue 1! Minuti per Satriano

Brest-Montpellier è terminata con il punteggio di 2-0. Successo importante per la squadra di casa che sale al terzo posto solitario in classifica in Ligue 1. Minuti in campo per Satriano

VITTORIA – Il Brest vince contro il Montpellier per 1-0. A decidere la sfida una rete del centrocampista Magnetti al 48′ del secondo tempo, con un preciso tiro scagliato dal vertice destro dell’area piccola. Il gol del definitivo 2-0 arriva in pieno recupero con Le Douaron che sfrutta un bel cross di Martin. Una vittoria che lancia la squadra di Eric Roy al terzo posto solitario in Ligue 1. Per Satriano, attaccante del Brest in prestito dall’Inter, minuti nella ripresa: l’attaccante, entrato al 76′, è entrato bene in partita riuscendo a costruirsi ben tre occasioni da gol nei pochi minuti giocati.