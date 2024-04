Brest-Monaco, Satriano per l’Europa. Le formazioni ufficiali

Alle ore 17.05 il Brest ha un appuntamento con la storia contro il Monaco per confermarsi al secondo posto in Ligue 1. Martin Satriano sarà protagonista, le formazioni ufficiali.

FORMAZIONI – Il Brest ospita quest’oggi alle 17.05 il Monaco. Un vero e proprio scontro diretto per l’Europa delle grandi, ossia la Champions League. Tra i protagonisti della squadra di casa ci sarà Martin Satriano, il giocatore in prestito dall’Inter scelto nuovamente per giocare titolare. Il suo ruolo è insolito, non quello che abbiamo conosciuto a Milano. L’attaccante occuperà il ruolo di esterno sinistro in appoggio all’unica punta Steve Mounie. In caso di successo il Brest salirebbe a quattro punti di vantaggio dal Monaco in campionato. Le formazioni ufficiali.

Brest (4-2-3-1): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko; Magnetti, Martin; Del Castillo, Doumbia, Satriano; Mounie.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Maripan, Salisu; Fofana, Zakaria; Akliouche, Minamino, Diatta; Balogun.