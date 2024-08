Il Brescia dà subito una lezione a Di Francesco: Venezia già fuori

Stravince il Brescia nella prima delle quattro partite di oggi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Al Rigamonti le Rondinelle superano 3-1 il Venezia di Di Francesco, che non inizia certo al meglio la sua esperienza con gli arancioneroverdi.

NETTO SUCCESSO – Il Brescia dilaga nei trentaduesimi di Coppa Italia e ottiene il passaggio del turno, dove affronterà il Monza. Per la formazione di Rolando Maran vittoria di spessore perché batte un club neopromosso in Serie A: 3-1 sul Venezia di Eusebio Di Francesco. Eppure la prima grande occasione è ospite, al 13′ filtrante per Christian Gytkjaer e conclusione potente in pieno sul palo. Un minuto dopo però colpisce il Brescia, con un cross di Dimitri Bisoli per il colpo di testa preciso di Gennaro Borrelli. Appena iniziata la ripresa il Venezia non fa nemmeno in tempo a toccare palla che becca di nuovo gol: calcio d’inizio giocato all’indietro, ancora Bisoli lancia perfetto nello spazio Giacomo Olzer che si infila in mezzo alla difesa ospite e di sinistro raddoppia. Lo stesso Olzer chiude i conti all’82’, da destra vince un rimpallo e col mancino fa doppietta. Ininfluente il colpo di testa di Jay Idzes all’89’.

BRESCIA-VENEZIA 3-1

Gol: 14′ Borrelli, 46′, 82′ Olzer, 89′ Idzes (V).