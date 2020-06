Brescia-Genoa 2-2, rimonta di rigore. Gol Pinamonti, Tonali 82 minuti

Termina 2-2 Brescia-Genoa, sfida salvezza iniziata alle ore 17.15 e valida per la 28sima giornata di Serie A. Dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa, i liguri rimontano grazie a due rigori, di cui uno segnato dall’ex Inter Andrea Pinamonti. 90 minuti in campo per Sandro Tonali, giocatore accostato ai nerazzurri.

PAREGGIO IN RIMONTA – Termina in pareggio Brescia-Genoa, un punto che sicuramente fa molto più comodo ai liguri che non ai padroni di casa in ottica salvezza. Partono bene i lombardi, che in tre minuti trovano due reti con Alfredo Donnarumma (al 10′ del primo tempo) e Semprini (al 13′ del primo tempo). Quando ormai la partita sembra in controllo per i padroni di casa, ci pensa Iago Falque su rigore al 38′ ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo, al 70′, è un altro calcio di rigore (il tredicesimo in stagione) a permettere ai liguri di rimettere in equilibrio l’incontro: questa volta è l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti a trasformare dagli undici metri e a regalare il 2-2 alla squadra allenata da Davide Nicola. Da segnalare la prestazione di Sandro Tonali, centrocampista accostato all’Inter: 82 minuti in campo per lui, ma senza gol e assist.