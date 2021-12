Bremer preoccupa il Torino, Juric: «Speriamo non sia niente!». Tra 10 giorni l’Inter

Bremer non ha terminato la partita odierna causa infortunio, che preoccupa non poco Juric. L’allenatore del Torino, protagonista in conferenza stampa al termine di Torino-Bologna, anticipa il problema a dieci giorni dalla trasferta in casa dell’Inter

PROBLEMA MUSCOLARE – L’infortunio di Gleison Bremer non è una buona notizia per Ivan Juric che, nell’intervallo di Torino-Bologna (vedi articolo), ha sostituito precauzionalmente il difensore brasiliano: «Speriamo sia uscito in tempo e sia soltanto un affaticamento muscolare. Ha avvertito un dolore al polpaccio. Poi è rimasto in campo per altri 20-25 minuti. Bremer voleva continuare, ma l’ho tolto lo stesso e speriamo non sia niente. Domani vedremo e nei prossimi giorni valuteremo bene le sue condizioni. Spero di averlo sostituito in tempo. Incrociamo le dita…». Queste le parole di Juric in conferenza stampa al termine di Torino-Bologna. Da ricordare che tra dieci giorni si giocherà Inter-Torino, pertanto Bremer potrebbe essere a rischio forfait.