Bremer infortunato, l’Inter non si smentisce e dimostra vicinanza: il messaggio

La Juventus perde per un lungo periodo Bremer a causa di un brutto infortunio. L’Inter ignora la rivalità e lancia un messaggio indirizzato al difensore brasiliano.

TEGOLA – Gleison Bremer dice addio alla Juventus e al campo, almeno per il 2024. La sfida di Champions League contro il Lipsia di ieri sera gli è costata davvero molto cara, considerando il brutto infortunio subito dopo solo cinque minuti dal fischio d’inizio. Questa mattina il club bianconero ha informato sulle condizioni del brasiliano, sottopostosi subito agli accertamenti insieme all’altro infortunato Nico Gonzales. Per il difensore, tra l’altro a un passo dall’Inter due estati fa prima di approdare alla Juventus, la situazione risulta abbastanza grave: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il messaggio dell’Inter dopo l’infortunio di Bremer

VICINANZA – Proprio l’Inter, nel quale il giocatore sembrava destinato ad approdare non troppo tempo, ha deciso di inviare un messaggio di sostegno a Bremer. Sul profilo Twitter dei nerazzurri, infatti, compare la frase: «In bocca al lupo Gleison Bremer, ti aspettiamo presto in campo!». Il club interista non si smentisce mai, ed esprime vicinanza anche a un giocatore di una squadra rivale come la Juventus. Juventus che, tra l’altro, i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno incrociare tra non molto a San Siro. Il derby d’Italia, infatti, è in programma il prossimo 27 ottobre e lì, di certo, Bremer non ci sarà. Da monitorare, invece, le condizioni di Nico Gonzalez, che potrebbe riuscire a recuperare in tempo.