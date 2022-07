Bremer dimentica subito l’Inter: «Ho deciso che la Juventus era la migliore»

Bremer, in pieno stile Juventus, cancella tutto quello che pensava sull’Inter e pure un suo modello dal passato nerazzurro, Lucio (la cui esperienza bianconera nel 2012-2013 è decisamente dimenticabile). Il difensore, subito dopo l’annuncio (vedi articolo), ha parlato al canale ufficiale della società torinese.

DIETROFRONT – Gleison Bremer fino a tre giorni fa faceva capire in qualsiasi modo che era pronto a diventare dell’Inter. Ora le sue parole a JTV stridono un po’: «È un momento che è arrivato e che stavo sempre aspettando. È una grande squadra la Juventus, sono molto contento e felice di essere qui. Cosa mi ha spinto di scegliere la Juventus? È una squadra che ha sempre l’ambizione di vincere, ho parlato anche con Giorgio Chiellini e deciso che era la migliore. A chi mi ispiro? Chiellini è il miglior difensore d’Italia, quindi mi ispiro anche un po’ a lui per come difende. Provo a fare quello che fa lui. Quando ho visto che sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria ho capito che era la Juventus che dovevo scegliere».